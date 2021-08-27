جدل واستهجان في مصر بعد منح محمد رمضان دكتوراه فخرية وهكذا كان رده

أحدث الفنان المصري محمد رمضان جدلا بعد إعلانه حصوله على الدكتوراه الفخرية من أحد المراكز الألمانية في لبنان. حيث أعلنت النقابات الفنية في لبنان عدم مسؤوليتها عن هذا التكريم وكذلك السفارة الألمانية بالقاهرة.

وأكد عباس مرتضى، وزير الثقافة اللبناني، في تصريحات له. أنّ الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرّمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي.

أما جهاد الأطرش، نقيب الفنانين والممثلين المحترفين المصريين، فقال إنه فوجئ بتكريم رمضان. مستغربًا أن يكون من حق مركز ثقافي إعطاء دكتوراه فخرية، إذ إن هذا اللقب له قواعد وأسس.

وقال رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بوسعيد. إنّ النقابة ليست لها علاقة بمنح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية. وقانونيًّا لا يحق للنقابة إعطاء الدكتوراه بحسب النظام الداخلي.

وكأول رد فعل له على الجدل القائم. نشر الفنان المصري محمد رمضان صورا تجمعه بمعية ابنه على متن طائرته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك. وكتب معلقا “جمعة مباركة ..لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة”.