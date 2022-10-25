جدول مباريات وتوقيت الجولة الخامسة من رابطة الأبطال

سيكون عشية اليوم عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع الجزء الأول من مباريات الجولة الخامسة لرابطة أبطال أوروبا.

ولحساب المجموعة الخامسة سيواجه سالزبورغ تشلسي على الساعة 17.45 بالتوقيت المحلي، ودينامو زغرب ضد ميلان على الساعة 17.45.

وفي المجموعة السادسة، سيواجه سلتيك شاختار دانييتسك، و لايبزيغ ضد ريال مدريد بداية من الساعة الـ20.00 مساءا.

كما سيواجه في المجموعة السابعة إشبيلية كوبنهاغن على الساعة 17.45، وسيستقبل بوريسيا دورتموند المان سيتي على الساعة 20.00 مساءا.

وفي المجموعة الثامنة، سيواجه بنفيكا يوفنتوس على الساعة الـ20.00، وسيواجه باريس سان جيرمان نادي من الكيان الصهيوني على الساعة الـ20.00 مساءا.