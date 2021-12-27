جديد آيفون.. هواتف بدون شريحة

ستكون هواتف آيفون التي ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة بلا شريحة مادية، كما هو الحال في الهواتف الحالية.

وحسب موقع “ماك رومرز”، فإن هاتف “آيفون 15 برو”، الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين، سيكون بلا شريحة، على الأقل في بعض الدول والمناطق.

كما أضاف ذات المصدر، أن شركة أبل المصنّعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصالات في الولايات المتحدة. بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022.

كما أطلع المصدر الموقع على وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطارة الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد.

وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصالات في الولايات المتحدة بتقديم نماذج “آيفون 13″، بلا شرائح، في الربع الثاني من عام 2022.

وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية. ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت.

كما يعني هذا أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف، ابتداءً من آيفون 14.

وإذا كانت شركة آبل تسعى بالفعل للحصول على أيفون خالٍ من بطاقة SIM وتخطط لتقديم التصميم في أيفون 15. فمن المتوقع أن أيفون 15 قد لا يصل إلى جميع الأسواق الدولية. حيث يقوم عملاق التكنولوجيا عادةً بشحن أجهزة أيفون لأن اعتماد eSIMs قد يكون كذلك ليس سهلا في العديد من البلدان.

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هذه هي الهواتف الأكثر إستخداما في الجزائر

نشر موقع “ستاتكونتر” قائمة عن أكثر أنواع الهواتف النقالة المستعملة في الجزائر، حيث أحتلت هواتف سامسونغ المرتبة الأولى.

وحسب بيانات الموقع، يستخدم الجزائريون هواتف سامسونغ بنسبة 33.94 بالمائة، تليها هواتف شاومي بنسبة 20.79 بالمائة.

لتأتي بعدها هواتف شركة أوبو بنسبة 16.83 بالمائة، ثم هواتف هواوي بنسبة 7.63 بالمائة، ثم كوندور بنسبة 5.64 بالمائة، وأخيرا يستخدم الجزائريون هواتف أيفون بنسبة 3.72 بالمائة.