جديد إعانات السكن

صرح وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أمس من قبة البرلمان عن إستقبال الطلبات الخاصة بالإعانات المتعلقة بالسكن عبر منصة رقمية مخصّصة لذلك قريبا.

واوضح بن طالب في رده على اسئلة النواب خلال جلسة علنية بالبرلمان خصّصت لطرح أسئلة شفوية أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية سيشرع، قريبا، في استقبال الطلبات الخاصة بالإعانات الخاصة بالسكن عبر منصة رقمية مخصّصة لذلك.

كما اكد الوزير عن “الإمكانيات المالية للصندوق تسمح بتخصيص 24 ألف إعانة سنويا موجّهة لجميع الصيغ السكنية، على غرار السكن الاجتماعي والتساهمي والترقوي، المدعّم”.

وأن هذا الوضع “أدى بالصندوق في 2017 إلى تعليق عملية استقبال الطلبات الجديدة على مستوى جميع الولايات ، نظرا لعدم إمكانية استيعابه للعدد الهام من الطلبات المتعلقة بهذه الإعانة”. يضيف الوزير .