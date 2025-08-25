جديد استيراد الحافلات الجديدة والأقل من 5 سنوات

أكد وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، أن استيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات مفتوح للناقلين. مشيرا إلى تكوين فريق عمل لدراسة إمكانية مراجعة الرسوم الجمركية المتعلقة بهذه العمليات.

وقال الوزير في تصريح للصحافة، خلال إشرافه بمطار هواري بومدين الدولي على انطلاق الرحلة التجارية الافتتاحية لشركة الخطوط الجوية الداخلية عبر الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست، أن حظيرة النقل بين الولايات “ممتازة” مقارنة بحظيرة الحافلات الخاصة بالنقل الحضري وشبه الحضري.

وذكر سعيود بانطلاق خطة، منذ شهر يناير/جانفي الفارط، لتجديد الحظيرة المهترئة تدريجيا. مشيرا أيضا الى المصادقة على قانون يسمح للناقلين باستيراد الحافلات الجديدة والأقل من خمس سنوات. مع تسديد الرسوم الجمركية. واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بعملية الاستيراد.

وأضاف الوزير، أن مقترح الناقلين بالاستفادة من إعفاءات من الرسوم الجمركية يوجد “قيد الدراسة”. موضحا أن فريق عمل على مستوى الوزارة يعمل بالتعاون مع مصالح وزارتي الصناعة والتجارة “لدراسة هذا المقترح وتقديم حلول قد تدرج ضمن قانون المالية المقبل”.