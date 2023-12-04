جديد التقاعد.. خبر هام !

تتساءل كل مرة فئة المتقاعدين، عن جديد معاشها، خاصة في ظل الكم الهائل من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يبحث المتقاعد دائما عن المعلومات الصحيحة.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، اليوم الاثنين، عن جديد معاشات التقاعد. وقال عبدلي، إن بداية من 1 ماي 2024 ستكون هناك زيادات في معاشات المتقاعدين.

وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة الثانية، أن القانون أعطى الحق بالزيادة في معاشات المتقاعدين كل سنة. وهذا بداية من الفاتح ماي.

كما أشار عبدلي، إلى أن الدولة لم تتخل عن المتقاعدين. حيث تعطي لهم أهمية بالغة في إطار تحسين المستوى المعيشي.