جديد الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025/2024

أمرت وزارة التربية مدراء التربية بدعوة جميع المستخدمين الراغبين للمشاركة في الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها بعنوان السنة الدراسية 2025/2004.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه يتعين على الأساتذة المرسمين الراغبين المشاركة في الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها بعنوان السنة الدراسية 2005/2004. والذين يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب التصريح بالرغبة الكترونيا عبر الحسابات الخاصة بهم على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي القطاع التربية الوطنية دون سواء في الأجال المحددة أدناء، عبر الرابطhttps://ostad.education.de.

ويعتبر أي طلب يتم تقديمه خارج فضاء الأساتذة يعد لاغيا وعديم الأثر. وبذلك فإن الأساتذة غير معنيين بإبداع تصريحا كتابيا على مستوى المؤسسات التعليمية.

كما يتعين على مدراء التربية إعلام جميع الأساتذة بالإجراء الجديد الذي يندرج في إطار استراتيجية وزارة التربية الوطنية المتمثلة في إزالة الطابع المادي للإجراءات. وتعميم سياسة صفر 100 ورق في القطاع، وهذا من أجل تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة، وتبسيط الإجراءات.

وأضافت التعليمة أنه بالنسبة للموظفين المنتمين لباقي الرتبة يتعين على جميع الموظفين غير المنتمين الأسلاك موظفي التعليم المرسمين. الراغبين للمشاركة في الحركة التنقلية بعنوان السنة الدراسية 2025/2014، بتقديم تصريحا كتابيا. على مستوى المؤسسات التعليمية التي يزاولون بها ميامهم، وهذا .

أما بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، يتعين عليم ابداع طلباهم لدى المصلحة. المكلفة بتسيير المستخدمين بمديرية التربية في نفس الأجال المحددة الآجال المحددة

ويتم ايداع الطلب في أجل أقصاه 10 فيفري 2024. ويتم تحويل مكتبات الموطنين غير المنتمين لأسلاك موظفي التعليم. من طرف مديري المؤسسات التعليمية إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 15 فيفري 2024.