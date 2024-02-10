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جديد السكن للأساتذة الجامعيين

بقلم النهار أونلاين
جديد السكن للأساتذة الجامعيين
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راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديرو المؤسسات الجامعية المتواجدة على مستوى ولاية الجزائر، حيث أنهت إلى علمهم أن الوزارة قد استفادت من 690 سكن بصيغة الترقوي المدعم (LPA) على مستوى الولاية.

وأوضحت الوزارة، أنه تبعا لتبليغ الحصة السكنية بصيغة الترقوي المدعم (LPA) للجنة السكن لولاية الجزائر. على الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة السكنية تقديم طلباتهم. وإرفاق الملف الإداري المطلوب في أجل أقصاه 29 فيفري 2024 حصريا على المنصة الرقمية.

ويمكن الولوج للمنصة الرقمية عبر الرابط التالي:  http://entinscription.usthb.dz/Formulaire_logement

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رابط دائم : https://nhar.tv/FLdE7
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