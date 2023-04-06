جديد الشراكة الجزائرية الهندية لصناعة محوّلات التوتر العالي بتيزي وزو

عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس، عن طريق التحاور المرئي، لقاءا مع الرئيس المدير العام لشركة Vijai Electricals Limited الهندية، جاي راماش داساري.

وحسب بيان للمجمع، تناول اللّقاء دراسة ملف الشراكة بين سونلغاز وشركة فيجاي الهندية. خاصة فيما يتعلّق بمشروع مصنع محوّلات التوتر العالي المتواجد في منطقة عزازقة بولاية تيزي وزو.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع في الجزائر خلال الأسابيع القادمة وذلك من أجل مناقشة كل النقاط المتعلّقة بملف الشراكة بين الطرفين ومشروع مصنع المحوّلات.