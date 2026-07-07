جديد العجلات المطاطية

كشف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات اقتناء العجلات المطاطية.

وأعلن شردود، عن جديد ما يتعلق بالمناقصة الدولية الثانية التي أطلقتها الشركة سابقا لاقتناء 3.5 ملايين عجلة مطاطية.

جاء هذا خلال اجتماع تنسيقي جمع مسؤولي مؤسستي “نفطال” و”إيريس” بممثلي النقابات المهنية لسائقي سيارات الأجرة وناقلي المسافرين والبضائع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والوقوف على مدى الاستجابة لانشغالات المهنيين. وأيضا تعزيز آليات التشاور والتنسيق بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لهاتِه الفِئة.

وأوضح شردود أنه تم اختيار 13 متعاملا أجنبيا لتزويد السوق الوطنية بكميات إضافية معتبرة من العجلات المطاطية. وهذا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، من أجل وضع حد للندرة المسجلة.

كما أعلن الرئيس المدير العام لنفطال عن تدعيم شبكة توزيع العجلات المطاطية بإضافة 220 نقطة استلام جديدة عبر مختلف ولايات الوطن. لفائدة الزبائن الذين يقتنون العجلات عبر المنصة الرقمية e-mahata.naftal.dz.

وأضاف شردود أن هذه العملية ستُمكن من رفع قدرات التوزيع إلى 6000 عجلة يوميا، إلى جانب مراكز التوزيع المعتمدة حاليا. بما يضمن تقريب الخدمة من المواطنين وتحسين انسيابية التموين عبر التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، أكد شردود أن “نفطال تولي أهمية بالغة لعلاقتها التجارية مع شركة إيريس، باعتبارها شريكا استراتيجيا أسهم في إثراء السوق الوطنية للعجلات المطاطية بمنتوج وطني يتميز بالجودة والتنافسية”. كاشفا عن إنشاء فريق عمل مشترك يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتنسيق الجهود، واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق الأهداف المشتركة.

في حين أعرب نائب الرئيس المدير العام لمجمع “إيريس”، جمال قيدوم، عن “ثقته في أن يحقق هذا الاجتماع النتائج المرجوة لفائدة جميع الأطراف”. كما أكد التزام مجمع إيريس برفع الحصة المخصصة لشركة نفطال من العجلات المطاطية الموجهة لفائدة مهنيي النقل وسائقي سيارات الأجرة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد، مشددا على أن “التعاون والتنسيق بين المؤسستين سيتواصل من أجل التصدي للمضاربة والممارسات غير القانونية”.

هذا، وثمّن ممثلو النقابات المهنية “المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة العمومية لتلبية احتياجات مهنيي النقل. كما أعربو عن أملهم في أن تتواصل هذه العلاقة والشراكة بنفس الروح الإيجابية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم حصيلة التعاون المشترك والاستماع إلى مختلف الانشغالات والاقتراحات التي طرحها ممثلو النقابات المهنية. حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتشاور الدوري بما يسمح بتطوير الخدمات المقدمة وتكييفها مع احتياجات مهنيي قطاع النقل، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الثقة والالتزام والمسؤولية المشتركة.