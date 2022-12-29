جديد العلاقات الجزائرية الفرنسية وزيارة باريس .. الرئيس تبون يوضّح

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوارر خص به جريدة الفيغارو الفرنسية بخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية “على فرنسا التخلص من عقدة المستعمِر وعلى الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر.”

وتابع رئيس الجمهورية في اذت الحوار الذي جرى بقصر رئاسة الجمهورية بالقول “على فرنسا التخلص من عقدة المستعمِر وعلى الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر.”

وأضاف بخصوص قضية التجارب النووية في الجزائر والتعويضات قال الرئيس تبون أن “فرنسا مطالبة بتنظيف مواقع التجارب والتكفل بعلاج المصابين بمخلفاتها”.

وبخصوص زيارة الرئيس تبون لفرنسا كشف انه يعتزم زيارة باريس في العام المقبل كما صرح أنه سيقوم قبلها بزيارة إلى دولة روسيا.