جديد المتقاعدين .. تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة

اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد والشركة الوطنية للتأمينات لتوفير عروض تأمين تفاضلية بشروط ميسرة.

وقع الصندوق الوطني للتقاعد أمس الخميس على اتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمينات، حسب ما أفاد به بيان للصندوق.

وتهدف هذه الاتفاقية لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من عروض تأمين تفاضلية بشروط ميسرة.

ووفقا للمصدر ذاته تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الصندوق الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأيضا بما يضمن توفير مزايا إضافية لفائدة فئة المتقاعدين. يضيف البيان.

بموجب هذه الاتفاقية، يستفيد المتقاعدون وذوو الحقوق، من تخفيضات على مبالغ التأمين تقدر بـ 50 بالمائة من قيمة التأمين. وهذا على السيارات والمساعدة، إضافة إلى التأمين متعدد الأخطار للسكن”.