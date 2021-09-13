جديد بخصوص توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

عقد اليوم الإثنين، اجتماع بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي، بخصوص توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء الذي جرى بحضور ثلاثة مدراء مرکزیین ومجموعة من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، يدخل في إطار توجه الوزارة الوصية لدعم التأطير البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه وبفضل مجهودات الحكومة للتكفل بهذه الفئة، فقد تم منح القطاع 1400 منصبا ماليا إضافيا جديدا، وبالتالي فإن مجموع المناصب المالية المفتوحة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، بعنوان سنة 2021 حددت ب: 1655 منصبا ماليا خصصت منها (1043) منصبا للجامعات و(273) منصبا للمراكز الجامعية و (339) منصبا للمدارس العليا.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الفارق في عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” مقارنة بسنتي 2020 و 2021 قدر ب 645 منصبا ماليا إضافيا أي بنسبة 64 % إضافة إلى ما ذكرناه من جهود، فإن القطاع قد تبنى الحل التدريجي لتوظيف فئة حاملي شهادتي الدكتوراه و الماجستير .يضيف البيان.

ومن أجل التكفل كذلك بهذه الفئة من حملة هذه الشهادات الجامعية، فإن القطاع وفي إطار العمل القطاعي المشترك ينتظر إصدار نص تنظيمي مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يتضمن استحداث آليات جديدة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.