جديد بخصوص جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” دورة 2025

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، مساء اليوم الخميس، إضافة فرع أدبي جديد للمنافسة على جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، في طبعتها لسنة 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن دورة 2025 من جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، تشهد إضافة فرع أدبي جديد يتعلق “بالقصة القصيرة” للمنافسة على جوائز المسابقة. وذلك تثميناً لهذا اللون الأدبي وتشجيعا للجيل الشبابي الحالي على الإبداع في مختلف الفروع الأدبية والفنية.

وللاطلاع على الشروط والملف الذي يجب إيداعه من أجل المشاركة، يرجى النقر على هذا الرابط النّقر على هذا الرابط: https://e-servicesculture.dz/prix-ali-maachi/