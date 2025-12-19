جديد برنامج برنامج قرعة” green card” الأميركية يصدم الملايين

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق برنامج “غرين كارد ” الذي يسمح للأجانب الإقامة والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تغريدة على منصة “إكس”، انها بناء على توجيهات ترامب تأمر خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بوقف البرنامج مؤقتاً.

وتابعت كريستي نويم تغريدتها أن هذا القرار جاء لضمان عدم تضرر المزيد من الأمريكيين جراء هذا البرنامج الكارثي.

ويسمح برنامج “غرين كارد” بتوفير ما يصل إلى 50 ألف بطاقة كل عام عن طريق القرعة لأشخاص من دول تمثيلها ضئيل في الولايات المتحدة.