جديد بشأن برنامج موسم الإصطياف مع Algérie Ferries

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، اليوم الخميس، بيانا صحفيا بشأن برنامج الرحلات البحرية خلال موسم الإصطياف.

وجاء في البيان، أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تنهي إلى علم زبائنها الكرام أن الإعلان عن برنامجها الخاص بموسم الإصطياف سيتم الكشف عنه قريبا.

وفي المقابل، كانت شركة النقل البحري للمسافرين، الفرنسية Corsica Linea، قد عن البرنامج الجديد للرحلات التي تربط بين فرنسا والجزائر، بما في ذلك برنامج موسم الإصطياف .

إلى جانب ذلك، أعلنت Corsica Linea أيضا فتح عملية بيع تذاكر الرحلات الخاصة بموسم الإصطياف من فرنسا إلى الموانئ الجزائرية.

وذلك لتجنب السيناريوهات التي شهدتها عملية بيع التذاكر الخاصة لموسم الصيف السابق.