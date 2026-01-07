جديد ترقيم المركبات 

عُقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خصِّص لضبط التحضيرات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة لرقمنة ترقيم المركبات.

وحسب بيان للوزارة، حضر الاجتماع الإطارات المكلفون بمتابعة الملف على مستوى الولايات. تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلقة بمواصلة تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.

وتهدف هذه المرحلة إلى إدماج المركبات المرقمة سابقًا عبر كامل التراب الوطني ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة، بالاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم.

وتم خلال الاجتماع استعراض وضبط جملة التدابير التنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان التعميم الشامل والفعلي للنظام المعلوماتي. وكذا تأمين السير المنتظم للعملية، وتحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة.

وشكّل الاجتماع فرصة لتبادل الآراء وتمكين ممثلي الولايات من عرض مختلف الانشغالات المسجلة، حول المرحلتين السابقتين من تعميم النظام المعلوماتي الوطني، المنفذتين خلال شهري ماي وأكتوبر 2025. واللتين شملتا السيارات المستوردة من طرف الأفراد المقيمين التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات. فضلًا عن المركبات الجديدة المستوردة من قبل الأفراد.