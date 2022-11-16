جديد تصنيع المركبات في الجزائر

قدّم وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات.

ويأتي هذا خلال إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية في مجال تصنيع المركبات، مع تعبئة الـمناولة الـمحلية وكذا توفير الشروط الضرورية لتشجيع إقامة المجهزين ذوي شهرة عالـمية الذين ينشطون في فرع تصنيع الـمركبات.

كما يهدف هذا الجهاز الجديد إلى توفير الشروط الضرورية في مجال النظام الجبائي التفضيلي الذي سيتعين منحه للمصنعين الذين يحققون نسب الإدماج الـمنصوص عليها في التشريع الـمعمول به. يضيف البيان.