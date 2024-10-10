جديد توزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات هامة. خلال اجتماع تقييمي لعملية توزيع السكنات. بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل “سبعينية الثورة المجيدة”.

وحسب بيان الوزارة، كان الاجتماع فرصة للتحضير لعملية توزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل. وكذا تقييم عملية إنجازات القطاع وأهم الورشات الكبرى بـ 15 ولاية.

وذكّر بلعريبي بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية كونها الوسيلة الوحيدة لكل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه. خاصة وأن القطاع يعمل بالنظام المعلوماتي المشترك مع القطاعات الأخرى. كما أمر بلعريبي المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي.

وبالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية شدد بلعريبي على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها حسب الولايات:

تيزي وزو معنية بتوزيع حصة مقدرة بقرابة 921 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري.

باتنة معنية بتوزيع حصة مقدرة بقرابة 540 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري.

تيبازة معنية بتوزيع حصة مقدرة بأزيد من 900 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري.

أما حول برنامج “عدل 2” فهنالك بعض الولايات المعنية بالتوزيع كون أغلبيتها انتهى بها البرنامج.

وشدد الوزير خلال الاجتماع بالتحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، الذي أقره رئيس الجمهورية، والمقدر بـ 2 مليون وحدة سكنية. إذ سيتم الانطلاق في عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن. وتنطلق الأشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025، يضيف الوزير.

وحول تعبئة العقار على مستوى الولايات الـ 15 وهي: باتنة، الجزائر، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة، وعين الدفلى. كشف الوزير أنه تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات.

وفي الأخير، أسدى بلعريبي تعليمات للمدير العام لوكالة عدل، وكذا المدير العام لـ مؤسسة فرع التسيير العقاري GEST IMMO. بضرورة مواصلة إعادة تأهيل وطلاء عمارات عدل. حيث انطلقت العملية بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة. وهو ما يندرج ضمن برنامج تحسين المحيط الحضري الذي يعد من أولويات التنمية المستدامة.