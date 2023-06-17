جديد توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

الإعلان عن نتائج دراسة الطعون بالنسبة للذين سجلوا أنفسهم في المنصة الرقمية الخاصة بحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير غير الأجراء.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن نتائج دراسة الطعون الخاصة بتسجيل طلبات التوظيف لحمالي الماجيستير والدكتوراه غير الاجراء.

وأوضحت الوزارة في ببانها ان نتائج دراسة الطعون تتعبق بالمسجلين عبر المنصة الرقمية الخاصة بحمالي الماجيستير والدكتوراه غير الاجراء.

ويتمكن المعنيين من الإضطلاع على نتائج الطعون عبر الموقع recours.mesrs.dz بداية من اليوم على الساعة 15:00 زوالا.

وحال قبول الطعون يجب إيداع ملف الترشح للتوظيف على منصة progres.mesrs.dz/webtawdif وذلك قبل 25 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل.