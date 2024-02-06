جديد خدمات البطاقة الذهبية

نشرت مؤسسة بريد الجزائر عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك منشور توضيحي حول خدمات التي توفرها البطاقة الذهبية.

وأوضحت بريد الجزائر ان البطاقة الذهبية توفر عدة خدمات تسهل تنقلات المواطنين سواء العادية الإدارية والمالية.

وبإستعمال البطاقة الذهبية بمكنك القيام جميع العمليات المتاحة عبر أجهزة الشباك الآلي (سحب، تحويل ،الاطلاع على الرصيد، مستخلص كشف الحساب، مختلف خدمات النقال، بالإضافة الى دفع الفواتير )

كما توفر خدمات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE، وكذا الدفع عن بعد عبر الأنترنت. وأيضا الإستفادة من خدمات “بريدي نت” ، حجز تذاكر الطّائرة، إعادة شحن بطاقة الهاتف النّقّال وتسديد مختلف الفواتير. والتسجيل في التطبيق بريدي موب.