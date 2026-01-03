جديد زيادات تسعيرة النقل 

كشف الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، سيد علي آيت الحسين، أن الزيادات في اسعار الزيادة في تسعيرة النقل ستكون مدروسة بعناية وفق معايير دقيقة.

وأكد آيت الحسين لتلفزيون النهار انها ستكون مرافقة لكل الزيادات لأعباء التي هي على كاهل ناقلين سيارات الأجرة، النقل، ونقل البضائع.

وأضاف الأمين العام للنقابة أن هذه الزيادة ستكون مصحوبة بدعم في القطاع مع مطلب إدماج ناقلين سيارات الأجرة، النقل، ونقل البضائع ضمن خانة المقاول الذاتي.

وأكد آيت الحسين أن معايير الزيادات المترتبة على عاتق الناقلين خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى التغيرات المسجلة في تكاليف تشغيل السيارات.

ووفقا للأمين العام للنقابة فإن التسعيرة الجديدة ستكون عادلة وتراعي القدرة الشرائية للمواطن، وكذا ضمان توازن بين مصلحة الناقلين وراحة المستفيدين من خدمات النقل.

وصرح آيت الحسين أن فوج عمل يتضمن عدة قطاعات وزارية سيباشر نشاطه يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، من أجل دراسة هذه الزيادات. وأيضا كيفية تطبيقها بشكل تدريجي ومنظّم لضمان سهولة الانتقال إلى النظام الجديد أو مباشر.

وأرجع آيت الحسين الأسباب التي دفعت النقابة للمطالبة بهذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الوقود، قطع الغيار، تكاليف الصيانة. وأيضا تغيّر المستوى المعيشي وارتفاع الضرائب.

وبخصوص استيراد 10 ألاف حافلة كشف آيت الحسين أن الحافلات التي أمر رئيس الجمهورية باستيرادها ستكون معفية من كل الرسوم والضرائب.