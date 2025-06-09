جديد سكنات “السوسيال” في العاصمة

تم صبيحة اليوم الاثنين، عقد جلسة استقبال من طرف رئيس الديوان للمقاطعة، الإدارية للرويبة في العاصمة. سجلت من خلالها عدة انشغالات من طرف الحضور تمحورات معظمها في طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري في البلديات الثلاث الرويبة، الرغاية وهراوة. كما تم الاستفسار عن السكن الترقوي المدعم LPA في هذه البلديات.

و بعد الاستماع الى انشغالات المواطنين، تم الرد عليهم حالة بحالة كل حسب انشغاله.

فبخصوص السكن الاجتماعي، فقد تم إعلامهم بأن بلديتي الرويبة و الرغاية حاليا لا تحوزان على حصص سكنية. أما بلدية هراوة فهي تحوز على حصة سكنية قيد الدراسة.

وفيما يخص السكن الترقوي المدعم فتم إعلامهم بكل التوضيحات بخصوص هذه الصيغة.

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