جديد سكنات “عدل” قبل التسليم في نوفمبر

وجه، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، تعليمات صارمة بخصوص سير أشغال انجاز السكنات. وهذا خلال زيارة تفقدية أداها إلى موقعي 1800 مسكن عدل السويدانية بالعاصمة، وموقع 1700+1800 بالمدينة الجديدة بوينان.

كما دعا زيتوني، إلى الحرص على جودة ونوعية انجاز سكنات “عدل”، ووضع مخطط عمل يضمن العمل بنظام التناوب 8×3. خاصة أشغال التهيئة الخارجية في التجزئات التي تأخر في الأشغال . مشددا على ضرورة دعم مختلف الورشات بالآلات واليد العاملة ومواد البناء .وكذا الشروع في تزفيت ووضع الإسفلت بالتجزئات المنتهية بها الأشغال . وتنظيف المدخل الرئيسي للموقعين .

في حين، أكد المدير العام لوكالة “عدل”، أن مؤسسة الانجاز المكلف بأشغال الداخلية ملزمة بالانتهاء منها في أقرب الآجال. والشروع في رفع الأتربة على مستوى الحي. مشيرا في تعليماته، إلى أنه سيقوم بزيارة للموقع في الأيام القادمة، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات. مضيفا أن وكالة عدل أمام تحدي لتوزيع أكبر قدر ممكن من سكنات صيغية البيع بالإيجار خلال سنة 2022 .

زيتوني يتفقد سكنات عدل في السويدانية بالعاصمة

وبعد بوينان، قام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن “عدل” فيصل زيتوني على أشغال موقع 1800 مسكن عدل السويدانية بالعاصمة. ورافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق .

كما وجه زيتوني، تعليمات صارمة من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال. حيث حرص على العمل بنظام التناوب ووضع مخطط عمل يضمن الانتهاء من الأشغال في اقرب الآجال هذا. وتجدر الإشارة أن السكنات المرتقب تسليمها في نوفمبر المقبل أغلبها انطلقت سنة 2021. وهذا ما يؤكد تسارع في وتيرة سير الأشغال حسب الإستراتيجية التي تبنتها وزارة السكن والعمران والمدينة.

في حين، جاءت الزيارتين، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. الرامية إلى المتابعة الميدانية لسير الأشغال. حيث رافقه في هذه الزيارة الميدانية المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق ومؤسسات الانجاز. وممثل عن مصالح المدينة الجديدة بوينان .