جديد سكن LPA بالعاصمة

شرعت السلطات المحلية بولاية الجزائر بإرسال إستدعاءات التبليغ بالإستفادة من السكن الترقوي المدعم LPA وذلك على مستوى ولاية الجزائر.

وبعد طول الإنتظار ومنذ أكتوبر 2019 إستلم شهر مارس الجاري العديد من المسجلين في هذه الصيغة. إستدعاءات بالإستفادة المؤقتة من سكن LPA.

وجاء هذا القرار بأمر من والي العاصمة عبد النور رابحي إلى كل المقاطعات الإدارية التابعة للعاصمة بالإسراع في دراسة الملفات المودعة عبر 57 بلدية. وذلك من اجل إبلاغ المستفيدين من هذه الصيغة السكنية الآجال المحددة.

وكشف عبد الوهاب برتيمة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية للنهار ان الدرسة إنطلقت على مستوى بنك السكن. كما صرح برتيمة عن إسترجاع من خلال التحقيق والتحري في الكثير من الحالات حيث اكد انه تم لحد الان 304 من مجموع 915 ملف مقبول نهائيا.

كما صرح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية حصريا للنهار انه يوم الاحد المقيل سيتم إجراء عملية القرعة لـ 304 مستفيد لتحديد المواقع. وحتى يتمكن ديوان الاوبيجي opgi من إستخراج العقود والبداية تسديد الاقساط المحددة.

وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم منح المستفيد مدة 10 ايام من اجل دفع القسط الاول من السكن. وفي حال عدم التسديد سيتم المرور إلى القائمة الإحتياطية.

وسجلت ولاية الجزائر 262 ألف و550 مرشح للإستفادة من السكن الترقوي المدعم LPA ليتم الإنتهاء من مرحلة ضبط القوائم الإسمية المؤقتة إلى حين إستكمال التحقيق على مستوى بنك السكن.

وإلى غاية 12 مارس تم تبليغ 4635 مستفيد من هذه الصيغة والعملية متواصلة، بإستثناء بلدية حسين داي.

وتم تحديد 10183 وعاء عقاري من أصل 12048 عبر العاصمة. في حين تم توطين 2853 مسكن في إنتظار إستكمال التحقيقات العقارية. ومن المنتظر تسليم حصة 1594 مسكن خلال الثلاثي الاخير من سنة 2023. حيث إنطلقت الأشغال بالنسبة لـ 2924 مسكن.