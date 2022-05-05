جديد عقود التشغيل المنتهية صلاحيتها

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي والتشغيل عن جديد مصير عقود التشغيل المنتهية صلاحيتها. ويتعلق الامر بالمنتسبين لجهاز المساعدة على الإدماج الإجتماعي. وكذا حاملي الشهادات الجامعية المنتهية صلاحية عقود عملهم .

وفي رد كتابي على مراسلة النائب مروان ارفيس بالبرلمان اوضح يوسف شرفة ان الحكومة قررت تحويل عقود الأعوان الذين في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر 2021. في إطار جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي في المؤسسات والإدارات العمومية وعلى مستوى القطاع الاقتصادي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.

أما بالنسبة لمنتسبي جهاز الشبكة الاجتماعية الذي تم توقيف عقود عملهم في إطار عملية لحاملي الشهادات (PID) وعمال الشبكة الاجتماعية (DAIS) المنتهية عقودهم. كشف شرفة أن هذه الفئة لها الأولوية في التوجيه من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل. ضمن عروض العمل الكلاسيكية على غرار المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

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أدمجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكثر من 174 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل. في مناصب دائمة من أصل 340 ألف مستفيد إلى غاية نهاية مارس الفارط.

وكشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شرف الدين بوضياف في حوار خص به الإذاعة الوطنية. ان”نجاح هذه العملية مرهون بفعالية اللجان الولائية خاصة بعد أن تم رصد الموارد المالية وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي بضرورة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة.

وقال ذات المسؤول أن قطاعي التربية والجماعات المحلية يحوزان على حصة الأسد من العدد الإجمالي للمستفيدين. حيث أشار أن “104 ألف موظف في قطاع التربية سيكون معنيا بهذه العملية”.

وأضاف شرف الدين بوضياف أن “عملية الإدماج تخص المستفيدين الموجودين في حالة نشاط إلى غاية أكتوبر 2019. وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي 19- 336 الصادر في 8 ديسمبر 2019 .والمتعلق بإدماج المعنيين المستفيدين في حالة نشاط على مستوى القطاع الإداري والاقتصادي”.

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