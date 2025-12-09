جديد فيات الجزائر 

وقعت شركة “ستيلانتيس الجزائر”، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركة “إيكام أوتو إندستري” المتخصصة في أنظمة الفرملة.

وحسب بيان لشركة “ستيلانتيس الجزائر”، تهدف الاتفاقية إلى تزويد شبكة ما بعد البيع لسيارات “فيات” محلية الصنع، بصفائح الفرامل.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار مخطط إدماج المكونات محلية الصنع. والذي يشمل كذلك إمكانية تزويد مصنع سيارات فيات بطفراوي في وهران.

وأضاف البيان أن شهادات مطابقة المعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، وكذا تمتع المنتجات المطورة من طرف “إيكام أوتو اندستري”. سمحت بتوقيع هذه الاتفاقية مع “ستيلانتيس الجزائر”.

وستطمح إلى تطوير منظومة صناعية “متكاملة وتنافسية” للسيارات في الجزائر, بما يمكن من بلوغ نسبة إدماج محلي تفوق 30 بالمائة في 2026 والتوجه نحو التصدير إلى أسواق أخرى في الشرق الاوسط وإفريقيا.