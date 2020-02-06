جديد قضية زوج نانسي عجرم.. إنسحاب محامي القتيل

أفاد موقع “نواعم” الفني، بوجود مستجدات في قضية مقتل مقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها.

وأورد الموقع، أن القضاء اللبناني استمع إلى عدد من العاملين في عيادة الدكتور فادي الهاشم، ومنهم السكرتيرة الخاصة بالرد على حجز المواعيد.

وحسب مصادر خاصة لـ”نواعم”، فإن معلومات متداولة تحدثت عن انسحاب محامي عائلة القتيل محمد الموسى، وهو الأستاذ أشرف الموسوي الذي انسحب من ملف القضية لأسباب لا تزال غامضة.

وأضاف ذات المصدر، أن محامي الهاشم، مرتاح لمسار القضية، وسيكون 10 مارس القادم، يوم الفصل في القضية.

وتحيي نانسي عجرم هذه الفترة حفلين غنائيين، الأول في الرياض والثاني في القاهرة.