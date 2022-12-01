جديد قطع غيار السيارات 

كشف مسؤول بوزارة الصناعة أنّ ما بين 300 إلى 350 مناولاً ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات. مستعدون لتزويد المُصنّعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.

وفي حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة قال محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة “أنّ المناولين يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المُصنّعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة.”

وتابع جبيلي انه “تم وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المُصنّعين المتواجدين في الجزائر”. كما يلزم القانون الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج. واضاف جبيلي انه” اعتبارًا من سنة 2025، نتوقع أن تكون لدينا مجموعة من المناولين مما سيسمح بادخار العملة الصعبة الموجهة لاستيراد قطع الغيار”.

وأكد ذات المسؤول ان المناولين بإمكانهم إنتاج قطع غيار للمعدات الأصلية لكن أيضا قطع الغيار. وأشار جبيلي إلى وجود مُناولين سبق وأن تمت الموافقة على اعتمادهم في مجال صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضًا.