جديد كناب-بنك .. تمويل مسكن وتمويل محلات وتمويل أراضي بهذه الصيغة

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، اليوم، ثلاثة منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الاسلامية، بصيغة المرابحة.

وجاء في بيان كناب -بنك ان “بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يتخطى مرحلة جديدة في مجال الصيرفة الاسلامية من خلال اطلاقه ثلاثة منتجات جديدة بصيغة المرابحة”، مشيرا الى ان الامر يتعلق ب”تمويل مسكن لشراء شقة، وتمويل محلات، و تمويل اراضي لشراء محل للاستعمال التجاري اوالمهني أولشراء قطعة ارض”.

أضاف البنك أن “هذا العرض الجديد يؤكد على التزامنا بان نوفر لزبائننا، حلولا مالية مطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية”.

ويدعو البنك زبائنه لإكتشاف المنتجات الجديدة “اننا ندعوا زبائننا لاكتشاف مجموعتنا الجديدة من منتجات الصيرفة الاسلامية والاستفادة من الحلول المناسبة لاحتياجاتهم و قناعاتهم”.