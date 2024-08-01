جديد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 51 صدور قرار يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح.

ونص القرار بإلزام المسافرين والمقيمين وغير المقيمين على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية أوالأجنبية التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التنظيم والتشريع المعمول به

وتضمن هذا القرار انهيتم التصريح بالعملة من طرف المسافرين بمناسبة دخولهم أوخروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك للدخولهم أوخروجهم.

كما يكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن طريق إلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

ويتم إكتتاب هذا التصريح كتابيا عنذ الدخول أو الخروج وفق لنموذجي الإستمارتين المرفقتين، وتكتب الإستمارة وتمضى من طرف المسافر وذلك قبل عبور حدود الأماكن المخصصة للمراقبة الجمركية، ولاتصلح إستمارة التصريح إلا لإقامة واحدة .

ووفقا لذات القرار يخضع المسافرين والمقيمين وغير المقيمين عنذ الخروج من الإقليم الوطني إلى تقديم حسب الحالة إشعار بخصم بنكي للمبالغ المحسوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر أورخصة من بنك الجزائر عندما يفوق المبلغ المنقول السقف المحدد في التنظيم والتشريع المعمول به.

وفي حال عدم التصريح بالعملة أوعدم تقديم المبالغ المصرح بها أوالتصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون يعاقب عليها القانون.