جديد لطالبي “فيزا” فرنسا

أعلنت سفارة فرنسا بالجزائر، أن شركة “كاباغو” ستصبح هي المتعامل الوحيد في الجزائر المكلف باستقبال ملفات طالبي التأشيرة الفرنسية قريباً.

وأوضحت السفارة الفرنسية أنه بإمكان طالبي التأشيرة الفرنسية حجز مواعيدهم عبر موقع “كاباغو” على الأنترنت، ابتداءً من مارس القادم.

كما يمكن طالبي التأشيرة أيضا التنقل إلى أحد مراكز “كاباغو” لإيداع ملفاتهم، ابتداء من 8 أفريل القادم.

وأكدت سفارة فرنسا بالجزائر أن جميع ملفات طلب التأشيرة التي يتم إيداعها قبل 8 أفريل ستتم معالجتها لدى المتعاملين السابقين TLS Contact وVFS Global.