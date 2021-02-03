جديد محمد رمضان “عطور” تحمل إسمه وأسماء أغانيه

أعلن النجم المصري محمد رمضان عبر حسابه بموقع “إنستغرام” و “التويتر”، عن طرحه منتوج جديد بالأسواق قريبا .

المنتوج عبارة عن مجموعة عطور تحمل إسمه إضافة إلى أسماء أشهر أغانيه مثل “السلطان” و”بم بم” و”نمبر 1″ و”مافيا”.

وهذه ليست المرة الأولى للنجم المصري الذي يطرح فيها منتوجا باسمه، فقد سبق له وطرح عدة منتجات تحمل الحروف الأولى لإسمه.

ويأتى هذا في الوقت الذى يصور فيه النجم محمد رمضان مسلسله الجديد “موسى” والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل.

ويشاركه البطولة كلا من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى.