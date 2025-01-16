جديد مسابقة التوظيف بوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، مساء اليوم الخميس، برمجة المقابلات الشفهية الخاصة بالمترشحين المقبولين في مسابقة الالتحاق برتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي وتقني سام في الإعلام الآلي بعنوان 2024، ابتداء من يوم الأحد 26 جانفي 2025.

وجاء في البيان”‘تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة الالتحاق بـ 34 منصب في رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي و 15 منصب في رتبة تقني سام في الإعلام الآلي أن المقابلات الشفهية الخاصة بهذه المسابقة ستنطلق يوم الأحد 26 جانفي 2025، على مستوى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الكائن مقرها بـ 16شارع حالس السعيد، المرادية الجزائر العاصمة.

وذلك وفقا للبرنامج التالي:

-من الأحد 26 جانفي إلى الخميس 30 جانفي 2025 بالنسبة لرتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي

-من الأحد 02 فيفري إلى الأربعاء 05 فيفري 2025 بالنسبة لرتبة تقني سام في الإعلام الآلي.

ويمكن للمعنيين الاطلاع على تاريخ المقابلة الخاصة بهم من خلال القوائم المرفقة بهذا الإعلان، كما يمكنهم الولوج إلى حسابهم الخاص على منصة التسجيل https://dgrhfs.ent.dz للتأكد من تاريخ المقابلة.

ودعت الوزارة على كل مترشح الالتزام بالحضور في التاريخ والتوقيت المحدد الخاص به. مرفوقا بمايليـ:

-بطاقة التعريف الوطنية.

-نسخة من استمارة التسجيل.

-نسخة من وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة

للذكور.