جديد مسابقة توظيف الأساتذة والامتحانات المهنية

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، جديد مسابقة توظيف الأساتذة، وذلك خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصِّصت هذه الندوة للوقوف على مدى جاهزية مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، وبمسابقة توظيف الأساتذة والامتحانات المهنية. إلى جانب التحضير للندوة الوطنية المقرّرة لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027.

وحضرالندوة إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون. ورؤساء مراكز تصحيح امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026 .

وأكد سعداوي أن إعلان النتائج في جميع الولايات سيكون في التاريخ نفسه، مسديًا تعليماته بضرورة الحرص على استكمال العمليات المتبقية في أقرب الآجال، وضمان معالجة جميع التحفظات عبر المنصة الرقمية وفق الضوابط المعتمدة.

كما استمع سعداوي إلى عرض قدمه مدير الأنظمة المعلوماتية حول تقدم عمليات التدقيق الرقمي الخاصة بالمسابقة. وكذا الترتيبات الكفيلة بتمكين جميع المتدخلين في العملية من أداء مهامهم في أحسن الظروف. مع مواصلة السهر على تأمين مختلف مراحل المسابقة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.

وخلال أشغال الندوة، أكد سعداوي أن عمليات التوظيف تتم وفقًا للأطر المرجعية لها في قانون الوظيف العمومي ووفق الاحتياجات المعبّر عنها ميدانيا.

أما بالنسبة للامتحانات المهنية، شدّد سعدواي على ضرورة احترام الرزنامة المحددة لدراسة الملفات وضبط مراكز الإجراء، واختيار المؤسسات التي تتوفر على جميع الشروط لضمان أحسن الظروف لاستقبال للمترشحين.

وفي هذا السياق، قدّم مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عرضًا حول التحضيرات الجارية لتنظيم الامتحانات المهنية، تضمّن ضرورة احترام الرزنامة المحددة لدراسة الملفات وضبط مراكز الإجراء، واختيار المؤسسات التي تتوفر على جميع الشروط التنظيمية اللازمة لضمان أحسن ظروف استقبال المترشحين.

كما أسدى الوزير تعليمات بمواصلة استكمال الإجراءات التنظيمية في آجالها المحددة، موجّها مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى برمجة جلسات عمل خاصة برؤساء المراكز لتفصيل الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بسير الامتحانات، وضمان التحكم الجيد في مختلف مراحلها.

وشدد سعداوي على أهمية دراسة أفضل الصيغ التنظيمية التي تسمح بحسن توزيع المترشحين وضبط مراكز الإجراء وتأطيرها بالنظر إلى تعدد الرتب والتخصصات المعنية ومرافقة القائمين عليها، بما يضمن السير الحسن لهذه الامتحانات في أفضل الظروف، لا سيما ما تعلق بضبط المراكز.