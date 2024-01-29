جديد منحة البطالة والتشغيل

كشف مدير تنظيم وضبط سوق التشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل، فيصل العرابي اليوم عن إستبدال البطاقة الزرقاء للوكالة الوطنية للتشغيل المعمول بها بنظام معلوماتي جديد سمي “الوسيط “.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية أكد العرابي أنه يمكن للشباب التسجيل عبر المنصة الرقمية “الوسيط “بطريقة مبسطة وبدون التنقل للوكالة.

وتابع العرابي أنه وبعد قبول عملية التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل والحصول على الموافقة يكون للمعني بالامر الحق في الاشتراك في المنصة الرقمية الثانية والمخصصة لمنحة البطالة .

كما أن هذه المنصات الجديدة استحدثت لتفادي عناء التنقل إلى الملاحق المحلية للتشغيل و التمكن من الإطلاع على وضعية و صيرورة الملفات من حيث التفعيل أوالتعليق مع معرفة أسباب التعليق.

وأضاف ذات المسؤول أنه تم إستحداث منحة البطالة وتفعيل إجراءات تنفيذية مهمة في نفس الوقت من بينها تلك المتعلقة بالتوجيه نحو التكوين ، مشيرا إلى انه في حال رفض المستفيد التوجه إلى التكوين أورفضه لعرض عمل سيتم توقيف المنحة آليا .