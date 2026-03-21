جديد منحة البطالة 

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل ، عبد القادر جابر، معالجة الطلبات الجديدة للاستفادة من منحة البطالة من خلال ضبط المواعيد الإدارية الخاصة بإثبات أهلية أصحاب هذه الطلبات.

وفي تصريح لـ وأج أوضح جابر أن الوكالة بصدد معالجة 140 ألف طلب للاستفادة من منحة البطالة التي تبلغ قيمتها 18 ألف دينار جزائري عبر المنصة الرقمية “منحة”.

كما اشار المسؤول ذاته أنه “يجري ضبط المواعيد الإدارية الخاصة بإثبات أهلية أصحاب هذه الطلبات”.

ووفقا للمدير العام للوكالة “تجري هذه المواعيد الإدارية حسبه، على مستوى 58 فرعا ولائيا و278 ملحقة تابعة للوكالة”.

كما أنه بإمكان المعنيين متابعة مسار ملفاتهم عبر ذات المنصة الرقمية التي توفر أيضا خاصية توضيح أسباب رفض أو تعليق الاستفادة من المنحة. وهذا ما يسهل عليهم تدارك الإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها.

وأكد جابر أن هذه المنصة تمكن من تقليص آجال معالجة وتسوية وضعية الملفات التي تم توقيفها بصفة مؤقتة.

وأضاف جابر أنه بالإمكان “إعادة تفعيل الملف الذي تم التحفظ عليه سابقا، فور اتباع الإجراءات المطلوبة من قبل المستفيد، ليتم التفعيل في اليوم نفسه أو في غضون 3 إلى 4 أيام على أقصى تقدير”.

وتابع جابر بأنه “منذ الشروع في العمل بجهاز منحة البطالة في مارس 2022، تم إعادة تفعيل أزيد من 1.4 مليون ملف استفادة من المنحة، سبق وأن تم تعليقها لأسباب مختلفة”.

وقد تلقت الوكالة خلال الفترة المذكورة، “أزيد من 800 ألف شكوى أو التماس قدمت من قبل مستفيدين تم تعليق منحتهم، حيث تم التكفل بانشغالاتهم، وفقًا لما يقتضيه القانون”.

أما بالنسبة الاستفادة غير المستحقة من منحة البطالة كشف جابر أن الوكالة تمكنت من “استرجاع، وبشكل ودي وسلس، مستحقات وُجهت لنحو 90 ألف مستفيد”.

وأبرز جابر أن “المعنيين يقومون بتسوية وضعيتهم وتسديد ما عليهم من ديون وفقًا لآجال محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين”.