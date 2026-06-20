جديد منحة البطالة

أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عبد الحق سايحي تعليمات للتكفل بالطعون التي يرفعها الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة.

وأمر سايحي بضرورة الحرص على دراسة ومعالجة الطعون التي يرفعها الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة، عبر المنصة الرقمية “انصات”.

والتي تم وضعها تحت تصرفهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التعريف بحقوق المرتفقين والتزاماتهم وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في التكفل بانشغالاتهم.

وجاء هذا خلال ترأس سايحي اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة بعنوان الفترة من 24 ماي الى 17 جوان من السنة الجارية. وأيضا متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.

واستمع سايحي خلال هذا اللقاء، إلى عروض قدمها مسؤولو مختلف الهياكل المركزية، تناولت مستوى تقدم البرامج والنشاطات المسطرة، إلى جانب عرض أبرز الانشغالات المسجلة وآفاق العمل للفترة المقبلة.

كما شدد سايحي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية الى مستوى النجاعة. وهذا من خلال تكثيف الأنشطة التحسيسية والإعلامية وتعزيز العمل الجواري بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والاستجابة لانشغالاته بفعالية وسرعة.

كما أكد على أهمية التكفل الجاد والدائم بمختلف الملفات المطروحة، مع الحرص على معالجتها في الآجال المناسبة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح، لضمان الانسجام في العمل ونجاعة التدخلات الميدانية.

ودعا سايحي في السياق ذاته إلى ترسيخ ثقافة اليقظة مع السهر على المتابعة المستمرة لنشاطات الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية لرصد الاختلالات والنقائص المسجلة. وكذا اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها في حينها مع تقييم أدائها بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وفي ختام الاجتماع، جدد سايحي تأكيده على مواصلة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بعصرنة الإدارة، تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية. وترشيد النفقات وتعزيز الحكامة، بما يساهم في الرفع من مردودية القطاع وتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.