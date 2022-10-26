جديد منحة البطالة

أنهت الوكالة الوطنية للتشغيل علم إلى طالبي العمل المسجلين على مستوى الملحقات المحلية للتشغيل انه تم إطلاق خدمة رقمية جديدة خاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد.

واوضحت وكالة التشغيل في بيانها انه بإمكان طالبي العمل تتبع الخطوات التالية لتمديد طلبات العمل عن بعد طالبي العمل

ولتجديد العملية بجب أولا الولوج إلى المنصة wassitonline.anem.dz . ثم الضغط على زرrenouveler ma demande وبعدها تظهر المنصة الجديدة الخاصة بتمديد طلبات العمل عن بعد.

بعد ذلك يجب إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة طالب العمل. مع الضغط على زر تمديد طلبي ويتم تمديد الطلب بنجاح لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التمديد.

وأضافت الوكالة ان الخدمة الجديدة تمكن طالبي العمل من عدم التنقل إلى الملحقات المحلية للتشغيل للتجديد.

وكان خلال الإجتماع الوزاري الاخير أمر رئيس الجمهورية مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة. كما ثمّن ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف.

وامر الرئيس تبون بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة. مع تشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.