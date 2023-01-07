جديد منح التأشيرات السياحية للأجانب

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عت ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسيّاح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب الجزائر.

ونشرت بيان الوزارة عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك بخصوص الأجانب الراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة. ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية.

وأوضحت الوزارة انه بإمكان السياح الأجانب الإستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية. كما تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب عبر أرضية رقمية. يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدة للولايات المعنية

واضاف البيان يستفيد السياح الأجانب من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية. تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد السياح الأجانب مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية. بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم وذلك وفق النتظيم والتشريع المعمول بهما.