جديد هام بشأن تأشيرة فرنسا للجزائريين

نشر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الإثنين، بيانا جديدا بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في بيان مركز VFS Global، “أنه يمكن تقديم طلبات تأشيرة فرنسا قبل 6 أشهر من تاريخ السفر. لذلك سيتم تكييف صلاحية التأشيرة مع التاريخ الظاهر في نموذج المتقدمين.”

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه القاعدة تنطبق على تأشيرات الإقامة القصيرة والتأشيرات طويلة الأجل.

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