جديد هام بشأن توظيف أساتذة الإنجليزية والتربية البدنية في الإبتدائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، بأن إيداع ملفات التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة التربية البدنية والرياضية وأستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الإنجليزية حُدِّدت من يوم الخميس 03 أوت إلى غاية يوم الخميس 17 أوت 2023.

وجاء في البيان، أنه بعد استكمال عملية تسجيل الراغبين في التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة التربية البدنية والرياضية، وأستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة الإنجليزية، والتي تمت على التوالي من 08 إلى 25 ماي 2023 ومن 18 جوان إلى 05 جويلية 2023 على المنصة الرقمية للتوظيف في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 ، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، تعلم وزارة التربية الوطنية جميع المسجلين على الأرضية الرقمية، أن فترة إيداع الملفات على مستوى المراكز التي ستُعيّنها وتعلن عنها مديريات التربية يوم غدٍ، حدّدت من يوم الخميس 03 أوت إلى غاية يوم الخميس 17 أوت 2023.

مكوّنات الملف:

استمارة التسجيل تسحب من الأرضية الرقمية عبر حساب المعني)،

نسخة من شهادة الليسانس في التخصص المطلوب،

بطاقة الإقامة،

وبالنسبة للذكور، وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية الأداء، الإعفاء، أو التأجيل ساري المفعول).

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