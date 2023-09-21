جديد.. هكذا سيتم التعامل مع المواطنين غير شرعيين المتواجدين داخل دول شنغن

سيبدأ المشرعون في الاتحاد الأوروبي مفاوضات لمراجعة قانون شنغن في الأيام المقبلة. لمواءمة القواعد المتعلقة بضوابط الحدود أو السماح برفعها، في حالة حدوث أزمة صحية كبيرة أو تهديدات أخرى.

التشريع، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في البداية في ديسمبر 2021. اعتمده أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء (20 سبتمبر). ويقترح توضيح القواعد المتعلقة بتعزيز الحدود أو رفعها الضوابط، مع حلول موجهة لأنواع محددة من التهديدات.

ووفقا للنص الذي تم اعتماده، فإن المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الضوابط الحدودية. هي “حالات الطوارئ الصحية واسعة النطاق عبر الحدود. مما يسمح بفرض قيود مؤقتة على الدخول إلى منطقة شنغن”.

ومع ذلك، سيتم إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين لفترة طويلة وطالبي اللجوء من هذا الإجراء.

عودة المواطنين في “الأوضاع غير النظامية”

يشجع التشريع أيضًا تعاون الشرطة عبر الحدود وينص على إمكانية إعادة مواطني الدول الثالثة “المقيمين بشكل غير قانوني”. إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا كان هناك دليل كافٍ. على أن الفرد قد مر عبر دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي قبل الدوريات المشتركة.

“إذا تم القبض على مواطنين غير شرعيين من دولة ثالثة خلال الدوريات المشتركة. وثبت أنهم يأتون مباشرة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. فيمكن نقل هؤلاء الأشخاص إلى تلك الدولة إذا شاركت في الدوريات المشتركة”، يشير بيان صحفي صادر عن البرلمان.

وأوضح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أن عدة مجموعات. مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يمكن إعفائهم من هذه القواعد.

ويتماشى هذا الجزء من الاقتراح مع ما يدعو إليه وزراء الاتحاد الأوروبي والمفوضية في الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء. والذي هو قيد المناقشة أيضًا.

كما أنها ستحافظ على “مبدأ دبلن”، الذي بموجبه يجب على مواطن دولة ثالثة. يسعى للحصول على الحماية الدولية أن يتقدم بطلب اللجوء في الدولة الأولى التي يصل إليها.

ويميز تنقيح قانون شنغن بين “المهاجرين غير النظاميين” و”طالبي اللجوء”. على الرغم من أن القانون الدولي يسمح لأي مواطن من دولة ثالثة. بالتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية على أراضي الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يبدأ المفاوضات حول إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء

وتبنى أعضاء لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي مواقفهم بشأن قضايا الهجرة الرئيسية يوم الثلاثاء. إيذانا ببدء المفاوضات بين المؤسسات بين البرلمان الأوروبي ووزراء الاتحاد الأوروبي.

تعزيز الحدود لمدة ثمانية أشهر وسنتين: حالات خاصة

ووفقا لمسودة الاقتراح، إذا كان هناك دليل مثبت على وجود تهديد إرهابي “محدد وفوري”. فإن الحد الأقصى للإطار الزمني لتعزيز الحدود هو ثمانية أشهر. ومع ذلك، إذا كان التهديد لا يزال قائما. فيمكن لوزراء حكومة الاتحاد الأوروبي أن يأذنوا بالتمديد.”إن حماية منطقة شنغن لحرية الحركة وما تمثله لـ 450 مليون أوروبي تقع في قلب هذا التقرير. وقالت سيلفي غيوم، النائبة الاشتراكية الفرنسية في البرلمان الأوروبي التي تقود مفاوضات البرلمان حول هذا الملف: “كانت المفاوضات صعبة، لكنني سعيدة لأننا تمكنا من الحفاظ على جوهر أحد أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي”.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا على أن القانون لا يغطي “استغلال الهجرة”. وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى دول ثالثة “تسهل” أو “تشجع” المهاجرين على السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

اللائحة المتعلقة بالاستخدام والقانون الدولي

واقترحت المفوضية لائحة الأجهزة في ديسمبر 2021، وهو قانون يسمح للدول الأعضاء، في ظروف معينة. بتطبيق الاستثناءات من القانون الدولي بشأن الحماية عندما يكون مواطنًا من دولة ما.

وفقًا للقانون الدولي، يمكن لأي مواطن من دولة ثالثة أن يطلب اللجوء عند وصوله إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك، تعرض هذا التشريع لانتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبره وسيلة للتحايل على ضمانات حقوق الإنسان.

ومع ذلك، فإن القانون لا يزال في مراحله الأولى ومن غير المرجح أن تتم الموافقة عليه. قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة في جوان 2024.

وفي الوقت نفسه، وافقت بعض الدول الأعضاء – القريبة جغرافيا من روسيا وبيلاروسيا – على قواعد مماثلة للائحة الاستغلال.

وفي أفريل، أصدرت ليتوانيا قانوناً يسمح لحرس الحدود بتحديد من يمكنه التقدم بطلب اللجوء عند عبور الحدود.

الخطوات القادمة

ومع ذلك، يمكن الموافقة على التغيير المقترح لقواعد شنغن بحلول نهاية الفصل التشريعي.

ويمكن بعد ذلك أن يدخل الملف في المفاوضات خلال الـ 48 ساعة القادمة. إذا كان الأمر كذلك. فسيتم “الموافقة” على النص خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان في بداية أكتوبر. وإذا اعترض النواب خلال اليومين المقبلين، فستبدأ المفاوضات بعد تصويت أكتوبر.