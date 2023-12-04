جديد إستيراد المركبات أقل من 5 سنوات

تضمن مقترح نواب المجلس الشعبي الوطني الترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، بإستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات.

وحسب جريدة المساء اليومية تبنت اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان، في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية 2024، مقترح النواب للترخيص لمتعاملي نقل الأشخاص، بإستيراد حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات. وذلك في انتظار التصويت على القانون في جلسة عامة يوم غد الثلاثاء.

وفق ذات المصدر أن أبرز تعديلات النواب على هذه الوثيقة، جاء في المادة 110 مكرر الجديدة، التي وافقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس على إدراجها أنه “يرخص لمتعاملي نقل الأشخاص بإستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس سنوات”. كما حددت كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعديل المقترح جاء بسبب ان حظيرة حافلات نقل المسافرين وصلت لحالة مزرية. حيث يقدر معدل عمرها بـ15سنة. الامر الذي يشكل خطرا على الاشخاص والبيئة.

من جهة اخرى رفضت اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان التعديلين 15 و26، المتعلقين بتمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من جمركة السيارات الأقل من 3 سنوات. كما رفضت التعديل رقم 27 الذي يقترح إدراج فقرة للمادة 110، تنص على الترخيص بجمركة السيارات التي تقل عن 5 سنوات.يضيف المصدر.