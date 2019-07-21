جديد “the voice”.. التصوير بالسعودية وهذه لجنة التحكيم

يعرف البرنامج العربي الشهير “the voice”، لهذا الموسم، عدة تغييرات، سواء في أعضاء لجنة التحكيم، وحتى في مكان تصوير الحلقات المباشرة.

وحسب موقع “الفن العربي”، فإن لجنة تحكيم برنامج مواهب الغناء العربي، ستتكون من النجوم، اللبناني “راغب علامة”،

والمصري “محمد حماقي”، والإماراتية “أحلام”.

وفيما يخص عضو لجنة التحكيم الرابع، فإنه لم يتم تحديده بعد، ويتم حاليا التشاور حول الفنان “حسين الجسمي”،

بينما اعتذرت النجمة المصرية “شيرين عبد الوهاب”، عن المشاركة، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات الموقع، بأنه سيتم تصوير الحلقات المباشرة من البرنامج لهذا الموسم، في المملكة العربية السعودية، بدلا من لبنان.

وفي ما يخص انطلاق تصوير الحلقات الأولى للبرنامج، أضاف ذات المصدر، أنها ستنطلق بداية من أواخر شهر جويلية الجاري.