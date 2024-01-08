جديد أسعار بيع السجائر والشمة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 85 قرارات مشتركة تتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق.

ووفقا للقرار المشترك بين وزارة المالية والتجارة وترقية الصادرات مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشرأسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ”UTC.

وجاء في هذا القرار انه تطبـيقا لأحكام المـادة 33 مـن المرسـوم التنفيذي رقم 04-331 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات 20 سيجارة وتبغ النشوق المبــيــنة أدناه التي تسـوقها الشـركة المـتحدة للتبغش. ذ. أ “UTC ،”كما يأتي :

كما تضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445الموافق 17سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية – الإماراتية ش. ذ. أ”STAEM.

وتطبيقا للأحكام المذكور أعلاه، تحدد أسعار، التي تسوقها بيع علبة ذات 20 سيجارة المبينة أدناه الشركة الجزائرية – الإماراتية ش. ذ. أ “STAEM ،”كما يأتي:

في حين صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية – الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ”BAT.

وتطبيقا للأحكام المذكور أعلاه، تحدد أسعار، التي تسوقها بيع علبة ذات 20 سيجارة المبينة أدناه تحدد أسعار بيع علبة ذات 20 سيجارة المبينة أدناه، التي تسوقها الشركة البريطانية – الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ “BAT ،”كما يأتي: