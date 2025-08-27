 جديد الزيادات في الأجور لعمال البريد

وسيطبَّق بصفة تجريبية على مستوى عدد من الولايات، قبل تعميمه مستقبلا دون استثناء أيّ ولاية.

وأعلن الوزير المراجعة الشاملة للاتفاقية الجماعية التي شرع فيها بالتنسيق والتشاور مع الشريك الاجتماعي، بهدف تأطير ومتابعة ﺃفضل للمسارات المهنية.

وذكّر زروقي، بحزمة التدابير والقرارات التي تم الإعلان عنها، وفي مجملها تصب في مسعى تحسين المناخ الاجتماعي والاهتمام بالمطالب ذات الطابع المهني لعمال مؤسسة بريد الجزائر.

هذا، وقام سيدعلي زروقي، بزيارة ميدانية لولاية وهران، حيث ترأس لقاء جهويا مع عمال مؤسسة بريد الجزائر من ولايات عدة.

وتم تبادل المقترحات والأفكار حول سبل ووسائل تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، واستجابة لتطلعات المواطنين.

وشكّل هذا الموعد القطاعي الهام فرصة مواتية للإصغاء لانشغالات العمال المهنية والاجتماعية وبحث مقاربات التكفل بها.