جديد منحة السفر 750 أورو

كشف النائب البرلماني زوهير ناصري كيفية إستفادة الجزائريين من منحة السفر والمقدرة بـ 750 أورو.

وكتب البرلماني عبر صفحته على الفيسبوك انه ابتداءً من شهر فيفري 2025، تكون على مستوى بنك الجزائر المركزي، وذلك بالتقرّب إليه على مستوى ولايتكم.

كما يجب علر الراغبين في الإستفادة من هذه المنحة ان بكونوا مصحوبين بجواز السفر، والتأشيرة، وتأمين السفر، والمبلغ بالدينار بما يوازي قيمته بالعملة الصعبة.

وأضاف البرلماني في منشوره ان البنك يقدم وصل إثبات، يتم إستعماله في المطار أوالميناء بعد التحصّل على بطاقة الركوب والمرور على شرطة الحدود والجمارك.

واكد البرلماني في المنشور ذاته أن منحة السفر تمنح حتى يتم ضمان ان المعني انه مسافر فعلا، وكتب زوهير ناصري “هذا يعني بعد ما يضمنوا بلي أنتم راحلون للسفر، تتحصّلون على مبلغ 750 يورو من أكشاك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المطار.salle d’embarquement

وأعلنت الخميس الماضي مؤسسة ميناء الجزائر عن أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة على مستوى المحطة البحرية للمسافرين.

كما سيتم فتح مكاتب الصرف تابعة لفروع بنك الحزائر في المطارات.