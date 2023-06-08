جراء حرائق كندا.. الولايات المتحدة تحذر مواطنيها

دعت الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين الذين يعانون من مشكلات صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة. للوقاية من تلوث الهواء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة جراء الحرائق التي اجتاحت غابات في كندا.

وحسب وسائل إعلام، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: “نحث الجميع في المناطق المتضررة على التنبه للظروف المحلية. احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير”.

كما أشارت ذات المصادر أن سحابة من الضباب الكثيف لفت أجواء مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة. جراء حرائق غابات كندا. وخيمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي حجبت ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات. وتواصل مقاطعة كيبيك الكندية، التي تحولت إلى بؤرة لحرائق الغابات التي تجتاح قسما كبيرا من أراضي كندا، عمليات إجلاء.

وأوضحت المتحدثة إلى تواصل قائم بين مسؤولين أمريكيين وكنديين. كا اطلع الرئيس الأمريكي على الأزمة الصحية الناشئة. والتي أثرت بشكل كبير على نوعية الهواء في عدد من المدن الأمريكية.

يذكر أن وكالة حماية البيئة الأمريكية أعلنت في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية. أن أكثر من 100 مليون أمريكي مشمولون بتحذيرات على صلة بتردي نوعية الهواء من جراء الحرائق في كندا.

وتشمل التحذيرات غالبية أراضي شمال-شرق الولايات المتحدة من شيكاغو شمالا وحتى أتلانتا جنوبا.

كما شددت الوكالة على أن نوعية الهواء في هذه المنطقة “تأثرت بشكل رئيسي من جراء الحرائق في كندا”، من دون استبعاد أن تكون “انبعاثات ملوثة أخرى” قد ساهمت في ذلك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت عناصر إطفاء وتجهيزات إلى كندا للمساعدة في إخماد الحرائق. أين تواصل مقاطعة كيبيك الكندية، عمليات الإجلاء.