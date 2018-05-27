جرائم بشعة في عشر الرحمة من رمضان والسبب “غلبو الصيام”

ملاسنات، وجرائم دامية بالأسواق في نهار رمضان، هي مشاهد ألفها الصائمون مع حلول الشهر الفضيل، تحت شعار “غلبني رمضان”.

حيث لم تشفع حرمة شهر رمضان من وقف سفك دماء الجزائريين وإزهاق الأرواح، حيث كانت عديد الولايات مسرحا مباشرا لجرائم قتل بشعة.

مسّت عائلات بأكملها ذبحا وطعنا بالخناجر والألات الحادة، لتمتزج من خلالها الدماء بمائدة الإفطار.

مستثمر يقتل زوجته شنقا ويترك ابنه الرضيع يموت جوعا ببسكرة

اهتزت، مدينة بسكرة على جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة حامل في الشهر السادس عمرها 37 سنة وابنها الرضيع البالغ من العمر 16 شهرا.

فيما نجت ابنتها الأخرى ذات العامين ونصف من الموت جوعا، قبل أن يتم توقيف رب الأسرة على خلفية الاشتباه في تورطه في الجريمة الفظيعة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن مصالح الشرطة اكتشفت الجريمة المروعة التي هزت سكون مدينة بسكرة.

بعدما تلقت مكالمة هاتفية من إمرأة تفيد بالعثور على ابنتها وحفيدها الرضيع جثتين هامدتين في مسكن زوج الضحية بحي شعبي.

مما يؤكد وفاتها قبل حوالي ثلاثة أيام، كما وجد ابنها الرضيع الذي يبلغ من العمر 16 شهرا جثة هامدة، حيث تشير المعطيات إلى وفاته جوعا.

وقد تمكنت عناصر الأمن والحماية المدنية رفقة أقارب الضحية من إنقاذ الإبنة تبلغ عامين ونصف من الموت.

بعدما تركها والدها الموقوف من دون أكل وشرب منذ وفاة والدتها، ليتم تحويلها إلى المستشفى في حالة نفسية صعبة.

وتشير المعلومات المستقاة إلى قيام الزوج بخنق زوجته حتى الموت، في انتظار ما ستكشفه عملية التشريح والتحقيقات المتواصلة من الشرطة القضائية.

7 جرحى بعد شجار بالرصاص بين عائلتين من عرش واحد في باتنة

شهدت، دائرة الجزار جنوبي باتنة، شجارا داميا بين عائلتين تنحدران من عرش واحد بمشتة “المعذر”، سقط فيه مالا يقل عن 7 جرحى.

من بينهم 3 أصيبوا بطلقات نارية، حُوّل أحدهم وهو شيخ يبلغ من العمر 68 سنة في حالة خطيرة نحو المستشفى الجامعي بباتنة.

ونقل ابنه البالغ من العمر 46 عاما إلى عيادة الجزار من طرف عناصر الحماية المدنية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن سبب الشجار يرجع إلى خلافات قديمة بين الطرفين موروثة أبا عن جد.

والتي بقيت تتجدد في كل مرة، لتزداد حدة الشجار واستعمل المتشاجرون أسلحة نارية ومختلف الأسلحة البيضاء على غرار الخناجر والهراوات.

شاب يطعن جاره حتى الموت مباشرة بعد الإفطار بتسالة المرجة في العاصمة

شهدت مدينة تسالة المرجة غرب العاصمة، جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب يبلغ من العمر 23 سنة.

كان فيها الضحية إبن منطقته وهو شاب يبلغ من العمر 36 سنة.

الجريمة وقعت بعد اندلاع ملاسنات بين المتهم والضحية، لحظات قبيل الإفطار، قبل أنّ يلتقي المتخاصمان مجددا بعد الإفطار.

ليتجدد الشجار بينهما ويتطور العراك بالأيدي، وفي لحظة من اللحظات، راح أحد المتشاجرين وهو أصغرهما.

يستل خنجرا كان بحوزته وراح يستعمله في توجيه طعنات لضحيته، حيث أصابه على مستوى الفخذ الأيمن بعدة طعنات أرادته قتيلا.

شقيقان يطلقان النار على 5 أفراد من عائلة واحدة في حاسي فدول بالجلفة

نجا 5 أفراد من عائلة واحدة من كارثة حقيقية إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل شقيقين بواسطة بندقيتي صيد.

بسبب خلاف حول ميراث يتمثل في قطعة أرض فلاحية.

وفاة شاب بعدّة طعنات بعد آذان المغرب بسبب “سيرفاتمو” بالعاصمة

وقعت جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة، بسبب شجار حول لباس رياضي.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الشجار الذي وقع بحي القصر في بلدية الكاليتوس بالعاصمة، راح ضحيته الشاب ” ع.ف.ع”.

بعد تلقيه عدّة طعنات وجهها له الجاني، بسبب لباس رياضي “سيرفاتمو”.

وحسب نفس المصادر، الشّجار وقع ثاني أيام شهر رمضان وبعد آذان المغرب.

حيث جاء الجاني وتقرب من الضحية، أين وجّه له عدّة طعنات أردته قتيلا في عين المكان.

شاب يعترض طريق تلميذ ويقتله بآلة حادة في تاوڤريت بالشلف

قتل تلميذ يدرس في الصف الخامس ابتدائي بمدرسة أولاد موهني ببلدية تاوڤريت في ولاية الشلف، بعد تعرضه إلى اعتداء بآلة حادة على مستوى الرأس.

ووفق المصادر التي أكدت الخبر لـ”النهار”، فإن الجريمة وقعت لما كان التلميذ الضحية في طريقه إلى المدرسة التي تفصلها عن منزله مسالك وعرة.

قبل أن يعترض طريقه الجاني الذي يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، والذي يعاني حسب ذات المصادر من اضطرابات نفسية وعقلية.

للاعتداء عليه وإسقاطه على الأرض جثة هامدة.

صاحب مقهى يقتل جاره بثلاث طعنات في القلب بالسبالة في العاصمة

لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة يقطن بحي السبالة بالدرارية حتفه، بثلاث طعنات خنجر.

على يد أحد جيرانه بعد أذان المغرب، بسبب مناشات وقعت بين الجاني والضحية قبل المغرب، انتهت بشجار عنيف تحول إلى جريمة قتل.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار” فإن حيثيات القضية تعود إلى أن الضحية المدعو “بشير” تنقل إلى مقهى جاره الجاني ليقتني كوبا من القهوة.

دقائق قبيل الإفطار، أين وجد الجاني برفقة شقيقه قد دخلوا في مناوشات مع أحد الزبائن، أين قام هو بالدفاع عن الزبون.

ونهر صاحبي المقهى وهم جيرانه في الأساس، غير أن الشقيقين لم يعجبهما تدخل الضحية وطريقة حديثه إليهم.

أين قاما بالاعتداء عليه ضربا وأسقطا أسنانه، كما تسببا له في جروح خطيرة على مستوى أجزاء من جسده.

وأضافت ذات المصادر لـ” النهار” بأن الضحية تنقل برفقة شقيقه للحديث إلى الشقيقين المعتديين، أين التقيا في طريقهما بشقيق الجاني.

ودخلا معه في مناوشات واعتدى عليه بقضيب حديدي، غير أنه نجح في الفرار، قبل أن يقوم الجاني باللحاق به.

ووجه له ثلاث طعنات إلى القلب على مرأى من أبناء الحي.

وحسبما أكده شهود عيان، فإن الضحية قد لفظ أنفاسه الأخيرة، دقائق بعد تعرضه للاعتداء.

شاب يقتل آخر بطعنات خنجر دقائق قبل الإفطار في بوينان بالبليدة

تحول اختلاف بسيط بين شاب مع آخر على أمر تافه، من ملاسنات كلامية إلى جريمة قتل اهتز لها سكان مركز عمروسة بالبليدة.

الجريمة حدثت دقائق قبل موعد الإفطار، عندما قام الجاني بطعن الضحية باستعمال خنجر على مستوى الفخذ ثم القلب.

مما أدى إلى نزيف دموي حاد، انتهى بوفاة الضحية متاثرا بجروحه العميقة بعد نقله إلى مستشفى البليدة لإجراء عملية جراحية له وإنقاذ حياته.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الجريمة وقعت بعد أن دخل الجاني مع الضحية في ملاسنات كلامية داخل محطة وقود ببوفاريك، أثناء تعبئة وقود سيارة الأخير.

حيث كان كل طرف يريد تعبئة خزانه والعودة إلى المنزل قبل الآخر، للحاق بموعد الإفطار، ليندلع خلاف بسيط بينهما.

سرعان ما تطور إلى شجار، ليقرر الجاني اللحاق بالضحية، حيث قام المتهم بطعن الضحية بواسطة سلاح أبيض على مستوى الفخذ والقلب.

تاركا إياه ينزف دما بعد سقوطه أرضا وسط الطريق ولاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة.

أشقاء يختطفون “بائع المياه” وينفردون بقتله بالوادي

اهتزّت بلدية البياضة بولاية الوادي، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في الثلاثينات.

بسبب نشوب مشادات كلامية بين المتهم بصفته بائع المياة الصالحة للشرب، وبين بائعين آخرين حول جهة العمل والتوزيع في الأحياء.

حيث تنقل الضحية إلى حي الفطاحزة بعد تلقي اتصال هاتفي من قبل أحد سكانها لملئ الصهريج المخصّص للماء.

وهو ما أثار حفيظة الطرف الثاني فوقع بينهما شجار عنيف.

استدعى تدخل أبناء الحي، قبل أن يتدخل الإخوة الثلاثة بعدها وقاموا بخطف الضحية ونقله إلى جهة مجهولة.

أين تم الإعتداء عليه وضربه بعمود حديدي على مستوى الرأس، وغادروا تاركينه يسبح في بركة من الدماء، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

العثور على شخصين مذبوحين داخل مسجد بسيدي بلعباس

تم العثور على جثتي شخصين مذبوحين داخل مسجد ببلدية وادي السبع ولاية بسيدي بلعباس.

لتتنقل عناصر الدرك الوطني لوادي السبع إلى مسجد “خالد بن الوليد” حيث وجدوا الشخصين المقتولين ذبحا قد فارقا الحياة وهذا قبل صلاة الفجر بقليل.

ويتعلق الأمر بمؤذن المسجد ومواطن واللذين يبلغان من العمر 64 و68 سنة والمنحدران من منطقة وادي السبع.

أمينة داودي